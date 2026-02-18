В Чуйской области задержаны подозреваемые в браконьерстве

В Жайылском районе Чуйской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в браконьерстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 29 октября 2025 года во время рейдовых мероприятий сотрудников ОВД Жайылского района совместно с представителями общественного объединения "Калининское межрайонное общество охотников и рыболовов" были задержаны лица, занимавшиеся браконьерством. У них обнаружили огнестрельные ружья без разрешительных документов.

Изъятое оружие направили на судебно-баллистическую экспертизу. Согласно заключению специалиста, карабины являются нарезным огнестрельным оружием, однозарядными охотничьими карабинами ТОЗ-16 и ТОЗ-8.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 УК КР (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

16 февраля 2026 года на основании статьи 96 УПК КР задержаны граждане М.М. и К.Р., 1988 года рождения. Они водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.