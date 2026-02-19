Беспилотники и цифровая логистика станут новым стандартом в ЕАЭС

Цифровизация транспортных коридоров и внедрение автономных систем стали ключевыми темами встречи главы Минтранса России Андрея Никитина и члена Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева. Как сообщает посольство России в Кыргызстане, стороны обсудили стратегические планы развития логистики в рамках Евразийского экономического союза до 2029 года.

Одним из главных итогов переговоров стало обсуждение новой "дорожной карты" на период 2027–2029 годов. В этот документ планируют включить амбициозные задачи: создание единой нормативной базы для использования беспилотных технологий и разработку общих стандартов для автономных транспортных систем. Это должно упростить перемещение грузов между странами союза и снизить влияние человеческого фактора на перевозки.

Особое внимание уделили уже действующим цифровым решениям. С 11 февраля в ЕАЭС в полноформатном режиме заработало соглашение о применении навигационных пломб, которые позволяют отслеживать путь товара в реальном времени. На очереди - внедрение электронных транспортных накладных (e-CMR) и запуск пилотного проекта по цифровизации железнодорожных контейнерных перевозок, что должно значительно ускорить прохождение границ.

В завершение встречи Андрей Никитин поддержал инициативу пригласить на ближайшее заседание Совета руководителей транспортных органов ЕАЭС представителей стран-наблюдателей. Такой шаг направлен на расширение транспортных связей и интеграцию Союза в глобальную логистическую сеть.