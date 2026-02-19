Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Беспилотники и цифровая логистика станут новым стандартом в ЕАЭС

141  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цифровизация транспортных коридоров и внедрение автономных систем стали ключевыми темами встречи главы Минтранса России Андрея Никитина и члена Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева. Как сообщает посольство России в Кыргызстане, стороны обсудили стратегические планы развития логистики в рамках Евразийского экономического союза до 2029 года.

Одним из главных итогов переговоров стало обсуждение новой "дорожной карты" на период 2027–2029 годов. В этот документ планируют включить амбициозные задачи: создание единой нормативной базы для использования беспилотных технологий и разработку общих стандартов для автономных транспортных систем. Это должно упростить перемещение грузов между странами союза и снизить влияние человеческого фактора на перевозки.

Особое внимание уделили уже действующим цифровым решениям. С 11 февраля в ЕАЭС в полноформатном режиме заработало соглашение о применении навигационных пломб, которые позволяют отслеживать путь товара в реальном времени. На очереди - внедрение электронных транспортных накладных (e-CMR) и запуск пилотного проекта по цифровизации железнодорожных контейнерных перевозок, что должно значительно ускорить прохождение границ.

В завершение встречи Андрей Никитин поддержал инициативу пригласить на ближайшее заседание Совета руководителей транспортных органов ЕАЭС представителей стран-наблюдателей. Такой шаг направлен на расширение транспортных связей и интеграцию Союза в глобальную логистическую сеть.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455626
Теги:
Минтранском, Россия, ЕЭК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  