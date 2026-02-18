Кыргызстанец Тимур Шакиров не финишировал в слаломе на Олимпиаде-2026

Кыргызстанский горнолыжник Тимур Шакиров не смог завершить выступление в дисциплине слалом на Зимние Олимпийские игры 2026, проходящих в Италия.

В соревнованиях были заявлены 96 спортсменов. Шакиров стартовал под 84-м номером, однако в первой попытке допустил ошибку на трассе и сошёл с дистанции, выбыв из борьбы за медали.

По итогам первой попытки финишировать не смогли более половины участников, среди них и действующий олимпийский чемпион Лукас Пиньейро Бротен.

Ранее кыргызстанец занял 62-е место в гигантском слаломе на этих Играх.