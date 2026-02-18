Погода
ГНС призывает сверить данные о недвижимости перед начислением налога

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что налогоплательщикам, имеющим налогооблагаемое недвижимое имущество, необходимо сверить сведения, указанные в правоустанавливающих документах, с данными государственных органов регистрации.

В частности, физическим и юридическим лицам, имеющим налогооблагаемые объекты, необходимо провести предварительную сверку следующих данных, указанных в правоустанавливающих документах, с данными информационной системы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГУ "Кадастр"):

– ИНН;

– наименование либо фамилию, имя, отчество владельца;

– площадь объектов имущества и земельных участков;

– назначение объекта;

– доли;

– даты приобретения или отчуждения;

– иные сведения.

Отметим, что уточнение данной информации необходимо для качественного и корректного автоматизированного начисления налога на жилые и нежилые объекты имущества за 2026 год.

ГНС призывает налогоплательщиков своевременно сверить информацию во избежание неправильного начисления налога.

Напомним, что в соответствии с налоговым законодательством расчет и начисление налога на недвижимое имущество возложены на налоговые органы. Налогоплательщики должны лишь уплатить сумму начисленного налога в установленный срок.

Также Налоговой службой проводится работа по внедрению технической части системы автоматического начисления налога на жилые и нежилые объекты имущества.

В 2025 году успешно завершена первая фаза технической реализации изменений налогового законодательства в части автоматического начисления налога на жилые объекты имущества.

В 2026 году проводится вторая фаза внедрения автоматического начисления налога на нежилые объекты имущества.

Данные меры направлены на создание благоприятных условий для налогоплательщиков и упрощение процедуры исчисления местных налогов.


