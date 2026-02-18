ГНС призывает сверить данные о недвижимости перед начислением налога

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что налогоплательщикам, имеющим налогооблагаемое недвижимое имущество, необходимо сверить сведения, указанные в правоустанавливающих документах, с данными государственных органов регистрации.
В частности, физическим и юридическим лицам, имеющим налогооблагаемые объекты, необходимо провести предварительную сверку следующих данных, указанных в правоустанавливающих документах, с данными информационной системы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГУ "Кадастр"):
– ИНН;
– наименование либо фамилию, имя, отчество владельца;
– площадь объектов имущества и земельных участков;
– назначение объекта;
– доли;
– даты приобретения или отчуждения;
– иные сведения.
Отметим, что уточнение данной информации необходимо для качественного и корректного автоматизированного начисления налога на жилые и нежилые объекты имущества за 2026 год.
ГНС призывает налогоплательщиков своевременно сверить информацию во избежание неправильного начисления налога.
Напомним, что в соответствии с налоговым законодательством расчет и начисление налога на недвижимое имущество возложены на налоговые органы. Налогоплательщики должны лишь уплатить сумму начисленного налога в установленный срок.
Также Налоговой службой проводится работа по внедрению технической части системы автоматического начисления налога на жилые и нежилые объекты имущества.
В 2025 году успешно завершена первая фаза технической реализации изменений налогового законодательства в части автоматического начисления налога на жилые объекты имущества.
В 2026 году проводится вторая фаза внедрения автоматического начисления налога на нежилые объекты имущества.
Данные меры направлены на создание благоприятных условий для налогоплательщиков и упрощение процедуры исчисления местных налогов.