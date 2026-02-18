Оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан и по сложившейся доброй традиции дарит своим абонентам 30 ночей бесплатного общения и интернета.

В течение всего поста в рамках сервиса "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ" абоненты О! смогут пользоваться безлимитным интернетом, совершать звонки и отправлять SMS в сети совершенно бесплатно в период с 00:00 до 08:00.

Всё необходимое для постящихся – в одном приложении

В мобильном приложении "Мой О!" доступен специальный раздел, где можно:

Посмотреть актуальный календарь Орозо-2026 для всех регионов Кыргызстана; Настроить уведомления о времени начала (сухур) и окончания поста (ифтар); Найти тексты и значения необходимых молитв.

Как подключить?

Активировать бесплатный период услуги можно двумя способами:

В приложении "Мой О!" (скачайте или обновите приложение в App Store или Google Play). Набрать команду: *740#

Бесплатный период сервиса продлится с самого начала поста, 19 февраля 2026 года, и продлится до 08:00 20 марта 2026 года. По завершении праздничного периода в силу вступят стандартные условия сервиса: 5 сомов в сутки (с учетом НДС, без НсП). Подробная информация на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! желает каждому мира, крепкого здоровья и духовного единства!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.