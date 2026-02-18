Погода
ACA представил рейтинг лучших бойцов Кыргызстана

Российский ММА-промоушен Absolute Championship Akhmat опубликовал список пяти сильнейших бойцов из Кыргызстана, выступающих в организации. Рейтинг сформирован на основе результатов поединков стабильности выступлений и значимости побед в титульной гонке.

Особое внимание в лиге уделили Жакшылыку Мырзабекову. В конце 2025 года он завоевал временный чемпионский пояс и стал первым кыргызстанцем выигравшим титул ACA. Этот успех назван историческим достижением для отечественного ММА. Также в топ-5 вошли Алимардан Абдыкааров Алтынбек Мамашов Эдил Эсенгулов и Азатбек Кочоров.

В промоушене отметили, что за последние годы бойцы из Кыргызстана значительно усилили позиции в лиге регулярно участвуют в главных кардах турниров и конкурируют с представителями ведущих школ смешанных единоборств.

По мнению представителей организации, рост числа успешных кыргызстанских спортсменов связан с повышением уровня подготовки развитием региональных залов и активным участием бойцов в международных турнирах.


