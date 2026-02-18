Непал запретит восхождения на Эверест для неподготовленных туристов

В Непал планируют ужесточить правила доступа на Эверест. Верхняя палата парламента уже одобрила законопроект, который передадут на голосование в нижнюю палату перед выборами 5 марта.

Согласно инициативе, разрешение на восхождение смогут получить только альпинисты, ранее покорившие хотя бы одну вершину в стране высотой более 7000 метров. Кроме того, вводятся обязательное страхование, возрастные ограничения и требования к опыту.

Власти объясняют меры перегруженностью маршрутов, ростом числа неподготовленных туристов и экологическим ущербом. Новый закон также предусматривает создание экологического фонда для очистки Гималаев от накопленных отходов.

Ожидается, что после окончательного принятия документ вступит в силу в течение трёх месяцев.