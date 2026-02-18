Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Непал запретит восхождения на Эверест для неподготовленных туристов

146  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Непал планируют ужесточить правила доступа на Эверест. Верхняя палата парламента уже одобрила законопроект, который передадут на голосование в нижнюю палату перед выборами 5 марта.

Согласно инициативе, разрешение на восхождение смогут получить только альпинисты, ранее покорившие хотя бы одну вершину в стране высотой более 7000 метров. Кроме того, вводятся обязательное страхование, возрастные ограничения и требования к опыту.

Власти объясняют меры перегруженностью маршрутов, ростом числа неподготовленных туристов и экологическим ущербом. Новый закон также предусматривает создание экологического фонда для очистки Гималаев от накопленных отходов.

Ожидается, что после окончательного принятия документ вступит в силу в течение трёх месяцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455646
Теги:
альпинизм, Непал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  