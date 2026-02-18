Погода
"Реал" бьет "Бенфику" в Лиссабоне при скандальном судействе

- Самуэль Деди Ирие
В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" на своем поле минимально уступила мадридскому "Реалу" со счетом 0:1.

Первый тайм прошел без обилия опасных моментов. Мадридцы традиционно больше владели мячом, а португальцы делали ставку на быстрые контратаки. В одном из эпизодов Фредрик Эурснес нанес плотный удар, но Тибо Куртуа выручил гостей. У "Реала" самым активным был Килиан Мбаппе, однако его ударам в первой половине встречи не хватало точности.

Сразу после перерыва "королевский клуб" включил дополнительные скорости. На 50-й минуте Мбаппе классным пасом вывел на ударную позицию Винисиуса Жуниора и бразилец эффектно пробил в дальнюю "девятку". Этот гол в итоге стал единственным и победным в матче.

Второй тайм запомнился не только футболом, но и стычками. Игра несколько раз прерывалась из-за конфликта у углового флага. Игроки "Бенфики" яростно требовали пенальти в одном из эпизодов, но арбитр остался непреклонен. Более того, Джанлука Престианни схлопотал желтую карточку за симуляцию.

Градус эмоций зашкаливал и на скамейке запасных. На 84-й минуте главный тренер хозяев Жозе Моуринью за слишком активные споры с судьей был удален с поля. В концовке встречи "Реал" грамотно "засушил" игру, удержал преимущество и увез из Лиссабона важнейшую гостевую победу.


URL: https://www.vb.kg/455648
Теги:
УЕФА, футбол
НАЗАД  