Жогорку Кенеш планирует ускорить работу за счёт цифровизации

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сообщил о планах цифровизации работы парламента и внедрении электронного документооборота. Об этом он заявил 18 февраля, открывая заседание парламента.

По его словам, недавно состоялась встреча с президентом Садыром Жапаровым, в ходе которой глава парламента проинформировал его о стратегии развития Жогорку Кенеша на ближайшие пять лет. Среди приоритетов повышение эффективности работы и внедрение цифровых технологий.

Маматалиев отметил, что опыт цифровизации в Администрации президента уже показал высокую эффективность. По его словам, решения принимаются в 10–20 раз быстрее, а в 2024 году благодаря цифровизации удалось сэкономить более 1 млрд 205 млн сомов.

В рамках реформы рассматривается сокращение использования бумажных документов в законотворческой деятельности. В ближайшее время каждому депутату планируется выдать планшет, через который они будут получать материалы заседаний, комитетов, депутатских групп и справочную информацию.

Также предлагается урегулировать участие представителей Кабинета министров в заседаниях комитетов. Руководители госорганов смогут подключаться к обсуждениям в онлайн-формате.

Кроме того, планируется создать условия для онлайн-встреч депутатов с избирателями в регионах. Для удобства граждан в здании парламента намерены открыть пять общественных приемных депутатских групп и комнату матери и ребенка.

По словам торага, внедрение цифровых решений позволит ускорить рабочие процессы, рационально использовать ресурсы и повысить качество парламентской деятельности.


