В Кыргызстане усиливают меры по улучшению качества воздуха и экологии

В Кыргызстане реализуются комплексные меры по улучшению качества атмосферного воздуха, развитию климатической политики и совершенствованию системы управления отходами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В рамках улучшения качества воздуха распоряжением Кабинета Министров № 221 обновлён состав Межведомственной комиссии по вопросам качества воздуха. Комиссия провела 10 заседаний и организовала выездные совещания в городах Ош и Манас, где обсуждались экологические проблемы и пути их решения. По итогам работы определены практические меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

В рамках международного сотрудничества при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) реализуется проект "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" стоимостью 10 млн долларов США со сроком реализации до 2028 года. При поддержке Всемирного банка также реализуется проект аналогичной направленности стоимостью 50 млн долларов США.

В целях совершенствования климатической политики Указом Президента № 105 утверждена Концепция экологической безопасности, а постановлением Кабинета Министров № 397 - Концепция достижения углеродной нейтральности. Разработан проект Национального адаптационного плана. Постановлением № 487 создан Координационный совет по вопросам экологии, климата и "зелёной" экономики. На его заседании утверждены Третий национально определяемый вклад и Национальный инвентаризационный отчёт, направленные в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кыргызстан является участником 12 международных экологических конвенций. Законопроект о присоединении к Венским конвенциям по радиационной безопасности прошёл третье чтение в Жогорку Кенеше. Подписаны восемь международных соглашений с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кореей, Японией, Китаем, Великобританией и ШОС. В настоящее время реализуются семь международных проектов в сферах качества воздуха, биоразнообразия и радиационной безопасности, а с 17 странами ведётся техническое и инвестиционное сотрудничество в рамках межправительственных комиссий.

В целях систематизации управления отходами постановлением № 325 создано государственное предприятие "Экооператор". В рамках механизма расширенной ответственности производителей собрано более 74 млн сомов утилизационных платежей.

На местном уровне проведены конкурсы "Самый чистый город" и "Самый чистый айыльный аймак". В финал вышли девять городов и десять сельских аймаков. Победителям переданы мусоровозы "Шумкар", линии сортировки отходов и специализированная техника.