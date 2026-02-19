Скелетонист Владислав Гераскевич получил 200 тысяч за "шлем памяти"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил более 200 тысяч долларов поддержки после отстранения от Зимних Олимпийских игр 2026 года. Финансовую помощь спортсмену предоставил бизнесмен Ринат Ахметов через свой благотворительный фонд. Выделенные средства направят на продолжение спортивной карьеры атлета и работу его общественной организации.

Причиной дисквалификации Гераскевича на Играх стало использование "шлема памяти" с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров. Международный олимпийский комитет (МОК) признал это нарушением правила 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые символические и политические акции во время соревнований.

Сумма поддержки сопоставима с призовыми выплатами для олимпийских чемпионов. Это позволит Владиславу Гераскевичу продолжить подготовку к международным стартам и вести активную общественную деятельность, несмотря на суровое решение МОК.