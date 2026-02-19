Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Скелетонист Владислав Гераскевич получил 200 тысяч за "шлем памяти"

226  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил более 200 тысяч долларов поддержки после отстранения от Зимних Олимпийских игр 2026 года. Финансовую помощь спортсмену предоставил бизнесмен Ринат Ахметов через свой благотворительный фонд. Выделенные средства направят на продолжение спортивной карьеры атлета и работу его общественной организации.

Причиной дисквалификации Гераскевича на Играх стало использование "шлема памяти" с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров. Международный олимпийский комитет (МОК) признал это нарушением правила 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые символические и политические акции во время соревнований.

Сумма поддержки сопоставима с призовыми выплатами для олимпийских чемпионов. Это позволит Владиславу Гераскевичу продолжить подготовку к международным стартам и вести активную общественную деятельность, несмотря на суровое решение МОК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455653
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  