Генпрокуратура КР расширяет сотрудничество для борьбы с коррупцией

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О противодействии коррупции", направленный на предупреждение коррупционных правонарушений и управление коррупционными рисками. Документ был принят Жогорку Кенешем и вступает в силу как ключевой элемент обновления антикоррупционной системы страны.

По данным генпрокуратуры, закон закрепляет механизмы анализа коррупционных рисков, усиление профилактических мер и цифровизацию учета правонарушений. Также предусматриваются проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и создание межведомственных координационных советов при органах прокуратуры.

Документ является практическим продолжением указа президента № 137 от 5 июня 2024 года "О Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025–2030 годы", направленной на системное снижение коррупционных рисков.

В рамках реализации новых законодательных и институциональных мер Генеральная прокуратура расширяет сотрудничество с международными партнерами для повышения эффективности государственной антикоррупционной политики.

Так, 18 февраля в Генпрокуратуре состоялась встреча с главой миссии Азиатского банка развития в Кыргызстане Ханифом Рахматуллой. Стороны обсудили поддержку антикоррупционных реформ, укрепление институционального потенциала органов прокуратуры и внедрение современных превентивных механизмов.

Участники встречи выразили готовность расширять сотрудничество для эффективной реализации национальной антикоррупционной стратегии.