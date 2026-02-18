Погода
ЖК одобрил назначения новых глав МЧС, Минприроды и Минтранса

Бактыгуль Акжолова
Депутаты на заседании Жогорку Кенеша дали согласие на назначение трёх министров.

Министром чрезвычайных ситуаций утверждён Урматбек Шамырканов.

Министром природных ресурсов, экологии и технического надзора утверждён Акыл Токтобаев.

Министром транспорта и коммуникаций утверждён Талантбек Солтобаев.

Урматбек Шамырканов ранее работал в системе МЧС и занимал должность заместителя министра чрезвычайных ситуаций. До него ведомство возглавлял Бообек Ажикеев.

Акыл Токтобаев ранее занимал должность директора государственного предприятия "Кыргызгеология" при Министерстве природных ресурсов. Ранее министерство возглавлял Медер Машиев.

Талантбек Солтобаев ранее занимал должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. В сентябре 2025 года он был задержан сотрудниками ГКНБ в рамках проверки, связанной с капитальным ремонтом улиц Шералиева и Ленина в городе Нарын. После этого он был освобождён от занимаемой должности. До него Минтранс возглавлял Абсаттар Сыргабаев.


