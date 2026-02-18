В Кайынды на 12 часов закроют железнодорожный переезд

В городе Кайынды 19 февраля временно закроют проезд через неохраняемый железнодорожный переезд подъездного пути № 220 от станции Кайынды. Ограничение связано с проведением путевых ремонтных работ. Об этом сообщает ГП "Кыргыз Темир Жолу".

Движение будет перекрыто с 09:00 до 21:00 на пересечении улиц 60 лет Октября и Трудовой.

Объезд автотранспорта организуют через железнодорожный переезд на 3706 км перегона Кайынды - Кара-Балта (в районе сахарного завода) а также через переезд в районе РОВД Кабельного завода.

Работы согласованы с сотрудниками ГАИ. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования дорожных знаков.