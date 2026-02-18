Погода
В Бишкеке чествуют лучших фермеров на форуме "Агродиалог–2026"

- Светлана Лаптева
В стенах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина стартовало одно из самых масштабных событий года в сельхозсекторе - агропромышленный форум "Агродиалог–2026". Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР собрало на одной площадке фермеров, которые показали рекордные результаты в 2025–2026 годах.

Открытие форума прошло в торжественной обстановке. Чемпионы в сферах растениеводства и животноводства под аплодисменты прошли по красной ковровой дорожке, что стало символом признания их тяжелого труда и вклада в экономику. С 18 по 20 февраля участники мероприятия будут делиться своими секретами успеха и наработками. Двери аграрного университета в эти дни открыты для всех желающих. Любой посетитель может напрямую задать вопросы лидерам отрасли и получить ценные консультации из первых рук.

"Агродиалог–2026" задуман не просто как торжество, а как мощная площадка для обмена опытом, продвижения инноваций и установления новых деловых связей. Основная цель организаторов заключается в создании прямого диалога между фермерами, инвесторами, представителями перерабатывающей промышленности и государственными органами.

Участники форума планируют обсудить самые острые вопросы сектора, включая эффективное управление водными ресурсами, внедрение цифровых решений и агротехнологий. Особое внимание уделят развитию переработки, расширению экспорта и привлечению инвестиций. В конечном итоге такие встречи должны помочь отечественным аграриям стать более конкурентоспособными и обеспечить продовольственную безопасность страны.


Теги:
Минсельхоз, форум, Бишкек, Кыргызстан, фермеры
