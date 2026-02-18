Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

В Бишкеке стартовал форум "Агро Диалог – 2026"

234  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на базе аграрного университета имени К.И. Скрябина стартовал форум "Агро Диалог – 2026", организованный Минсельхозом. Главная задача площадки - вытащить лучшие фермерские практики из регионов и сделать их достоянием всей страны. В этом году мероприятие превратилось в настоящее шоу признания труда тех, кто работает на земле.

Главными героями стали "чемпионы" 2025 года. Передовики аграрного сектора торжественно прошли по красной дорожке, после чего министр Бакыт Торобаев вручил им медали и сертификаты на 25 тысяч сомов. Эти награды подчеркивают статус фермера как ключевой фигуры в экономике страны.

Озвученные на форуме результаты вызвали живой интерес у коллег. Талас Муратов из Манасского района выдал 25 тонн перца с гектара, а Аскар Токушев из Жайылского района и вовсе шокировал аудиторию показателем в 1200 центнеров томатов с одного гектара. Также в списке лидеров оказались Шамиль Магаза, получивший 800 центнеров моркови, и Сеит Полотов из Баткена, собравший 600 центнеров лука.

Форум продолжит свою работу в университете до 20 февраля. Финальный аккорд мероприятия прозвучит 21 февраля в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова, где итоги подведет председатель Кабмина Адылбек Касымалиев. "Агро Диалог" сегодня - это не просто встречи, а реальный шанс для фермеров заявить о себе и поднять планку агрокультуры в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455661
Теги:
Минсельхоз, форум, Бишкек, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  