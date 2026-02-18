В Бишкеке стартовал форум "Агро Диалог – 2026"

В Бишкеке на базе аграрного университета имени К.И. Скрябина стартовал форум "Агро Диалог – 2026", организованный Минсельхозом. Главная задача площадки - вытащить лучшие фермерские практики из регионов и сделать их достоянием всей страны. В этом году мероприятие превратилось в настоящее шоу признания труда тех, кто работает на земле.

Главными героями стали "чемпионы" 2025 года. Передовики аграрного сектора торжественно прошли по красной дорожке, после чего министр Бакыт Торобаев вручил им медали и сертификаты на 25 тысяч сомов. Эти награды подчеркивают статус фермера как ключевой фигуры в экономике страны.

Озвученные на форуме результаты вызвали живой интерес у коллег. Талас Муратов из Манасского района выдал 25 тонн перца с гектара, а Аскар Токушев из Жайылского района и вовсе шокировал аудиторию показателем в 1200 центнеров томатов с одного гектара. Также в списке лидеров оказались Шамиль Магаза, получивший 800 центнеров моркови, и Сеит Полотов из Баткена, собравший 600 центнеров лука.

Форум продолжит свою работу в университете до 20 февраля. Финальный аккорд мероприятия прозвучит 21 февраля в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова, где итоги подведет председатель Кабмина Адылбек Касымалиев. "Агро Диалог" сегодня - это не просто встречи, а реальный шанс для фермеров заявить о себе и поднять планку агрокультуры в Кыргызстане.