Фермер стал чемпионом благодаря элитным семенам из Японии

- Светлана Лаптева
На проходящем в Бишкеке агропромышленном форуме "Агродиалог–2026" презентовали уникальный кейс успеха, который перевернул представление о возможностях отечественного растениеводства. В центре внимания оказался фермер, рискнувший сделать ставку на зарубежную селекцию и не прогадавший.

Герой форума привез из Японии семена салата айсберг и тыквы, которые при грамотном подходе дали феноменальные результаты. Использование высококачественного посевного материала в сочетании с современными агротехнологиями позволило аграрию добиться рекордных показателей урожайности и качества продукции. На сегодняшний день он официально признан чемпионом в своей отрасли, а его опыт стал одной из главных тем обсуждения среди участников.

Организаторы мероприятия из Министерства сельского хозяйства подчеркивают, что такие примеры - лучшее доказательство эффективности площадки "Агродиалог–2026". Форум позволяет не только чествовать победителей, но и наглядно показывать остальным фермерам, как внедрение инноваций и поиск новых партнеров помогают выводить сельское хозяйство страны на международный уровень.


Теги:
форум, Кыргызстан, фермеры
