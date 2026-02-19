Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

"Яблоко" подало заявку на митинг в Москве в защиту Telegram

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российская партия "Яблоко" официально уведомила мэрию Москвы о намерении провести массовую акцию в защиту мессенджера Telegram и свободного доступа к информации. Как сообщает пресс-служба политического объединения, уведомление в правительство Москвы подали председатель партии Николай Рыбаков, член федерального комитета Иван Большаков и глава московского отделения Кирилл Гончаров.

Митинг запланирован на 1 марта 2026 года в парке "Зарядье". Организаторы заявили участие до 5000 человек. Лидеры "Яблока" подчеркивают, что по Конституции РФ у властей нет законных оснований для запрета акции, а любое противодействие будет расцениваться как политическое давление.

"Мы требуем прекратить практику блокировок и уважать наши права. Если власти попытаются запретить митинг, это будет их политическим решением, а не правовым", - заявил Николай Рыбаков. Представители партии называют Telegram "последним пространством свободы" в России и предостерегают власти от попыток "задушить голос миллионов россиян цензурными цепями".

Поводом для протеста стало резкое усиление давления на мессенджер в феврале 2026 года. Напомним, 10 февраля Роскомнадзор начал масштабное "замедление" Telegram в России, объяснив это неисполнением законодательства и необходимостью борьбы с экстремизмом. С лета 2025 года в мессенджере уже ограничена работа видеозвонков, а в сети распространяются сообщения о возможной полной блокировке сервиса с 1 апреля. В "Яблоке" эти действия называют нарушением конституционных прав граждан на использование удобных средств связи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455664
Теги:
Россия, социальные сети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  