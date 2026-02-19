"Яблоко" подало заявку на митинг в Москве в защиту Telegram

Российская партия "Яблоко" официально уведомила мэрию Москвы о намерении провести массовую акцию в защиту мессенджера Telegram и свободного доступа к информации. Как сообщает пресс-служба политического объединения, уведомление в правительство Москвы подали председатель партии Николай Рыбаков, член федерального комитета Иван Большаков и глава московского отделения Кирилл Гончаров.

Митинг запланирован на 1 марта 2026 года в парке "Зарядье". Организаторы заявили участие до 5000 человек. Лидеры "Яблока" подчеркивают, что по Конституции РФ у властей нет законных оснований для запрета акции, а любое противодействие будет расцениваться как политическое давление.

"Мы требуем прекратить практику блокировок и уважать наши права. Если власти попытаются запретить митинг, это будет их политическим решением, а не правовым", - заявил Николай Рыбаков. Представители партии называют Telegram "последним пространством свободы" в России и предостерегают власти от попыток "задушить голос миллионов россиян цензурными цепями".

Поводом для протеста стало резкое усиление давления на мессенджер в феврале 2026 года. Напомним, 10 февраля Роскомнадзор начал масштабное "замедление" Telegram в России, объяснив это неисполнением законодательства и необходимостью борьбы с экстремизмом. С лета 2025 года в мессенджере уже ограничена работа видеозвонков, а в сети распространяются сообщения о возможной полной блокировке сервиса с 1 апреля. В "Яблоке" эти действия называют нарушением конституционных прав граждан на использование удобных средств связи.