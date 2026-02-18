Погода
Власти Бишкека увеличили план высадки деревьев в три раза ради экологии

Борьба за чистый воздух в Бишкеке переходит в практическую фазу. 17 февраля 2026 года на территории городского санитарного полигона прошло масштабное заседание Экологического совета с участием более 150 человек, включая мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, депутатов парламента и гражданских активистов. Площадкой для встречи стал новый эко-технологический завод по утилизации твердых бытовых отходов.

Мэр отметил, что запуск этого предприятия - фундаментальный шаг в решении экологического кризиса. Параллельно с переработкой мусора город наращивает темпы озеленения: в 2026 году план высадки саженцев увеличен почти в три раза - до 50 тысяч деревьев. В настоящий момент посадочный материал уже завозят в столицу, где растения проходят обязательную адаптацию в питомниках для обеспечения высокой приживаемости.

В ходе слушаний эксперты и горожане сосредоточились на двух критических проблемах - смоге и высокой запыленности воздуха. Мэр подчеркнул, что Экологический совет остается открытой площадкой для критики и конструктивных предложений, а все озвученные инициативы будут переданы в работу профильным структурам. Организаторами мероприятия выступили мэрия Бишкека совместно с Институтом политики развития.

Напомним, представленный участникам завод - это первый в Центральной Азии эко-технологический объект такого типа. Проект реализован китайской компанией JunXin с объемом инвестиций в $95 млн. Предприятие работает по принципу "энергия из отходов": оно способно утилизировать до 1200 тонн мусора в сутки, вырабатывая при этом около 30 МВт электроэнергии. Технология высокотемпературного сжигания позволяет ликвидировать многолетние залежи на полигоне, которые десятилетиями были источником токсичного дыма и самовозгораний, а современная система очистки гарантирует отсутствие вредных выбросов в атмосферу.


URL: https://www.vb.kg/455667
Теги:
мэрия, экология, Бишкек, деревья
