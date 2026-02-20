Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Студенты и фермеры представили совместную стратегию на "Агродиалоге"

303  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задумка инициаторов форума "Агродиалог", где фермеры открыто делятся опытом, рассказывают о своих ошибках и достижениях, начала приносить реальные результаты. Как рассказали участники мероприятия специально для VB.KG, главной фишкой этого года стали презентации студентов аграрных вузов, которые выступали наравне с признанными лидерами отрасли.

Напомним, форум, организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, за несколько лет превратился в ключевую площадку для честного разговора между землевладельцами, учеными и государством. Идея проста: слушать тех, кто ежедневно работает в поле. Практический опыт, озвученный без прикрас, помогает коллегам избегать рисков и быстрее адаптироваться к климатическим изменениям. Фермеры-чемпионы подтвердили VB.KG: после их презентаций к ним едут за советом со всей страны, чтобы лично убедиться - технологии действительно работают.

Для Минсельхоза КР форум стал важнейшим инструментом обратной связи. Это возможность не только поблагодарить аграриев за тяжелый труд, но и скорректировать государственные программы под реальные нужды. Учет мнения практиков здесь не формальность, а стратегическая необходимость, ведь именно они первыми принимают на себя удары засухи и рыночных колебаний. Показательно, что министр весь день лично присутствовал в зале, делая пометки по ходу выступлений как опытных экспертов, так и молодых исследователей.

Первый день форума был посвящен растениеводству. Фермеры-чемпионы представили доклады о внедрении систем орошения, новых сортов и цифровых решений. Но настоящим открытием стала синергия поколений. Студенты Кыргызского национального аграрного университета и университета "Манас" защищали свои идеи наравне с профессионалами. Так, студент 3 курса Турдубеков Э.А. обосновал выгоду выращивания нута в условиях климатической нестабильности, Акбермет Эрнис к. представила современные подходы в садоводстве, а магистрант Саадат Бейшенбекова вызвала живой интерес аудитории исследованием по производству качественного семенного картофеля с помощью биотехнологий.

Привлечение молодежи к таким дискуссиям - это прямая инвестиция в будущее. Студенты приносят в отрасль цифровые навыки и готовность к экспериментам, а прямой контакт с фермерами-практиками приземляет научные изыскания. Такая модель создает замкнутый цикл: наука слышит поле, а фермеры получают доступ к инновациям. Сегодня очевидно, что успех аграрного сектора Кыргызстана строится именно на этом балансе: мудрости опыта и смелости новаторства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455688
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  