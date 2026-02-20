Студенты и фермеры представили совместную стратегию на "Агродиалоге"

Задумка инициаторов форума "Агродиалог", где фермеры открыто делятся опытом, рассказывают о своих ошибках и достижениях, начала приносить реальные результаты. Как рассказали участники мероприятия специально для VB.KG, главной фишкой этого года стали презентации студентов аграрных вузов, которые выступали наравне с признанными лидерами отрасли.

Напомним, форум, организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, за несколько лет превратился в ключевую площадку для честного разговора между землевладельцами, учеными и государством. Идея проста: слушать тех, кто ежедневно работает в поле. Практический опыт, озвученный без прикрас, помогает коллегам избегать рисков и быстрее адаптироваться к климатическим изменениям. Фермеры-чемпионы подтвердили VB.KG: после их презентаций к ним едут за советом со всей страны, чтобы лично убедиться - технологии действительно работают.

Для Минсельхоза КР форум стал важнейшим инструментом обратной связи. Это возможность не только поблагодарить аграриев за тяжелый труд, но и скорректировать государственные программы под реальные нужды. Учет мнения практиков здесь не формальность, а стратегическая необходимость, ведь именно они первыми принимают на себя удары засухи и рыночных колебаний. Показательно, что министр весь день лично присутствовал в зале, делая пометки по ходу выступлений как опытных экспертов, так и молодых исследователей.

Первый день форума был посвящен растениеводству. Фермеры-чемпионы представили доклады о внедрении систем орошения, новых сортов и цифровых решений. Но настоящим открытием стала синергия поколений. Студенты Кыргызского национального аграрного университета и университета "Манас" защищали свои идеи наравне с профессионалами. Так, студент 3 курса Турдубеков Э.А. обосновал выгоду выращивания нута в условиях климатической нестабильности, Акбермет Эрнис к. представила современные подходы в садоводстве, а магистрант Саадат Бейшенбекова вызвала живой интерес аудитории исследованием по производству качественного семенного картофеля с помощью биотехнологий.

Привлечение молодежи к таким дискуссиям - это прямая инвестиция в будущее. Студенты приносят в отрасль цифровые навыки и готовность к экспериментам, а прямой контакт с фермерами-практиками приземляет научные изыскания. Такая модель создает замкнутый цикл: наука слышит поле, а фермеры получают доступ к инновациям. Сегодня очевидно, что успех аграрного сектора Кыргызстана строится именно на этом балансе: мудрости опыта и смелости новаторства.