Деньги и технологии для фермеров Кыргызстана теперь в одном месте

214  0
- Светлана Лаптева
Форум "Агродиалог–2026" открывает уникальную возможность для аграриев страны: на базе Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина начала работу специальная B2B-площадка для прямых переговоров. Как уточнили организаторы форума специально для VB.KG, двери площадки открыты для всех фермеров, членов кооперативов и представителей айыл окмоту. Любой житель Кыргызстана, у которого есть идея, конкретная проблема в агробизнесе или проект по созданию совместного производства, может обратиться за поддержкой 19, 20 и 21 февраля 2026 года.

Мероприятие, проходящее при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, объединяет на одной территории производителей, финансистов и представителей государства. Это формат живого диалога, созданный для тех, кто ищет финансирование, мечтает модернизировать производство, запустить переработку продукции или нуждается в новых технологиях для животноводства. Организаторы подчеркивают, что здесь не просто обсуждают теорию, а помогают выстроить стратегию развития каждого конкретного хозяйства.

Участники B2B-встреч получают доступ к индивидуальным консультациям крупнейших банков и финансовых институтов, которые разъясняют условия лизинга и госуровни поддержки. Представители Минсельхоза информируют о действующих льготных программах, а встречи с инновационными компаниями позволяют внедрить в работу современные технологии растениеводства и переработки. Главная цель - дать фермерам инструменты для выхода на новые рынки через кооперацию и прямые контракты.

Почему это важно именно сейчас? Современный агросектор требует не только тяжелого труда, но и доступа к капиталу и партнерским связям. Площадка "Агродиалога–2026" дает шанс за один день получить ответы, на поиск которых обычно уходят месяцы. Организаторы призывают фермеров и представителей местного самоуправления не упускать время: ваши идеи и амбиции могут получить реальную финансовую и технологическую поддержку уже сегодня.


