Осимхен объяснил причины ухода из "Наполи"

- Самуэль Деди Ирие
Нигерийский форвард Виктор Осимхен впервые подробно рассказал о конфликте, приведшем к его уходу из Наполи.

В интервью Gazzetta dello Sport нападающий заявил, что переломным моментом стало опубликованное клубом видео, где высмеивался его незабитый пенальти. По словам футболиста, после этого он столкнулся с оскорблениями, включая расистские сообщения, и больше не мог работать в такой атмосфере. При этом главный тренер Антонио Конте хотел сохранить игрока в составе.

Осимхен также подтвердил интерес со стороны Ювентус и других клубов Серии А, однако руководство "Наполи" не спешило организовывать трансфер, что подтолкнуло форварда самостоятельно принять решение о будущем.

Сейчас нападающий выступает за Галатасарай. По его словам, в новой команде он вновь обрел спокойствие и полностью сосредоточен на выступлениях, прежде всего в Лиге чемпионов, при этом сохраняя уважение к болельщикам неаполитанского клуба.


Теги:
футбол, Нигерия
