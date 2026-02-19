Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший лидер сборной Бельгии Эден Азар поделился подробностями своей жизни после ухода из профессионального футбола. По словам экс-футболиста Реал Мадрид, сейчас его главная роль - семья, а не спорт.

Азар живёт в Испании и сознательно отказался от возвращения на родину. Он объяснил, что принял это решение ради детей, климата и более спокойного образа жизни после многих лет под постоянным давлением профессионального футбола.

"Жизнь проходит очень быстро. Вчера мне было 19, а сегодня уже 35. Нужно получать удовольствие не только от футбола, но и от всего вокруг", - отметил бельгиец.

"Теперь я больше таксист"

Бывший полузащитник воспитывает пятерых детей и признался, что ежедневно занимается их делами - отвозит в школу и на занятия.

"Сейчас я больше таксист, чем футболист, но я счастлив", - пошутил Азар.

По его словам, после завершения карьеры он не испытывает сожаления и наслаждается отсутствием давления и расписаний матчей.

Азар также вернулся к теме чемпионата мира 2018 года. Тогда Бельгия уступила Франции в полуфинале, однако он по-прежнему считает ту команду одной из сильнейших в истории страны и гордится выступлением.

Несмотря на завершение карьеры, бывшая звезда европейского футбола остаётся в хорошей форме, активно проводит время с семьёй и не планирует возвращаться к профессиональной деятельности, предпочитая спокойную жизнь вне футбольных стадионов.