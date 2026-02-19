В Караколе прошел турнир по лыжным гонкам "Я чемпион"

На горнолыжной базе города Каракол состоялся турнир по лыжным гонкам "Я чемпион" среди юношей и девушек 2008–2015 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из шести команд, представлявших Нарынская область, Чуйская область, Ысык-Кульская область, а также Тогуз-Тороский район и Чаткальский район.

Участники соревновались в разных возрастных категориях, демонстрируя скорость, технику и командное взаимодействие. Турнир направлен на популяризацию лыжного спорта среди детей и выявление талантливых спортсменов.

Итоги соревнований

1 место: "Каракол №1" (Каракольская ДЮСШ) - 220 000 сомов.

2 место: Нарын (ДЮСШ "Ала-Тоо") - 170 000 сомов.

3 место: Ысык-Атинская ДЮСШ - 110 000 сомов.

4 место: Каракольская ДЮСШ - 50 000 сомов.

5 место: Тогуз-Торо - 50 000 сомов.

Общий призовой фонд турнира составил 600 000 сомов. Соревнования способствовали развитию спортивного духа, обмену опытом между регионами и популяризации лыжного спорта в Кыргызстане.