Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Бишкек готовится принять лучших борцов Центральной Азии

69  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан готовится принять одно из главных спортивных событий региона - чемпионат Азии по спортивной борьбе 2026 года. Турнир, который пройдет в Бишкеке с 6 по 12 апреля, соберет сильнейших атлетов в греко-римской, вольной и женской борьбе. Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Казыбек Молдажиев провел экстренное совещание с руководством профильной федерации, чтобы оценить готовность страны к приему гостей мирового уровня.

В центре внимания оказались не только спортивные показатели, но и вся логистическая цепочка: от подготовки арен и размещения делегаций до сложнейших вопросов аккредитации СМИ и медицинского сопровождения. Особый акцент Молдажиев сделал на безопасности и соблюдении жестких международных стандартов, подчеркнув, что для республики этот турнир - вопрос национального престижа.

По итогам встречи профильным ведомствам и оргкомитету были даны конкретные поручения с жесткими дедлайнами. Руководитель госагентства напомнил, что времени на "раскачку" нет, а координация между государственными органами и Федерацией борьбы должна быть безупречной. Бишкек должен стать образцовой площадкой для азиатского первенства, подтвердив статус Кыргызстана как одной из ведущих борцовских держав континента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455701
Теги:
борьба, Центральная Азия, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  