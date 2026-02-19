Бишкек готовится принять лучших борцов Центральной Азии

Кыргызстан готовится принять одно из главных спортивных событий региона - чемпионат Азии по спортивной борьбе 2026 года. Турнир, который пройдет в Бишкеке с 6 по 12 апреля, соберет сильнейших атлетов в греко-римской, вольной и женской борьбе. Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Казыбек Молдажиев провел экстренное совещание с руководством профильной федерации, чтобы оценить готовность страны к приему гостей мирового уровня.

В центре внимания оказались не только спортивные показатели, но и вся логистическая цепочка: от подготовки арен и размещения делегаций до сложнейших вопросов аккредитации СМИ и медицинского сопровождения. Особый акцент Молдажиев сделал на безопасности и соблюдении жестких международных стандартов, подчеркнув, что для республики этот турнир - вопрос национального престижа.

По итогам встречи профильным ведомствам и оргкомитету были даны конкретные поручения с жесткими дедлайнами. Руководитель госагентства напомнил, что времени на "раскачку" нет, а координация между государственными органами и Федерацией борьбы должна быть безупречной. Бишкек должен стать образцовой площадкой для азиатского первенства, подтвердив статус Кыргызстана как одной из ведущих борцовских держав континента.