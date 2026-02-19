Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Адина Самыйбек кызы выиграла Гран-при по паралегкой атлетике

210  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Член национальной сборной Кыргызстана по паралегкой атлетике Адина Самыйбек кызы стала победительницей мирового Гран-при, выиграв золотую медаль в дисциплине метание диска.

Международные соревнования прошли с 6 по 14 февраля в Дубай. В турнире приняли участие 370 спортсменов из 42 стран, что подтверждает высокий уровень конкуренции и престижность старта.

Победа Адины Самыйбек кызы укрепляет позиции Кыргызстана на мировой арене паралегкой атлетики и является важным достижением для национальной сборной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455702
Теги:
золото, ОАЭ, спорт, Кыргызстан, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  