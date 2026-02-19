Адина Самыйбек кызы выиграла Гран-при по паралегкой атлетике

Член национальной сборной Кыргызстана по паралегкой атлетике Адина Самыйбек кызы стала победительницей мирового Гран-при, выиграв золотую медаль в дисциплине метание диска.

Международные соревнования прошли с 6 по 14 февраля в Дубай. В турнире приняли участие 370 спортсменов из 42 стран, что подтверждает высокий уровень конкуренции и престижность старта.

Победа Адины Самыйбек кызы укрепляет позиции Кыргызстана на мировой арене паралегкой атлетики и является важным достижением для национальной сборной.