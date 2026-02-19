Президент ФИФА Джанни Инфантино получил гражданство Ливана

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально получил ливанский паспорт в Бейрут после указа президента Джозефа Ауна.

Это редкий исключительный случай, так как законы Ливана обычно не позволяют женщинам передавать гражданство иностранным мужьям или детям. Инфантино, женатый на ливанке Лине аль-Ашкар, выразил гордость и любовь к стране: "Я люблю Ливан".

Инфантино, также имеющий итальянское и швейцарское гражданство, возглавляет ФИФА с 2016 года. Его президентство сопровождалось критикой за присуждение чемпионатов мира России и Катару, защиту Катара на фоне вопросов прав человека и тесные связи с Дональдом Трампом, включая вручение ему премии FIFA Peace Prize.