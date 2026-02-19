Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.30 - 103.30

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил гражданство Ливана

636  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально получил ливанский паспорт в Бейрут после указа президента Джозефа Ауна.

Это редкий исключительный случай, так как законы Ливана обычно не позволяют женщинам передавать гражданство иностранным мужьям или детям. Инфантино, женатый на ливанке Лине аль-Ашкар, выразил гордость и любовь к стране: "Я люблю Ливан".

Инфантино, также имеющий итальянское и швейцарское гражданство, возглавляет ФИФА с 2016 года. Его президентство сопровождалось критикой за присуждение чемпионатов мира России и Катару, защиту Катара на фоне вопросов прав человека и тесные связи с Дональдом Трампом, включая вручение ему премии FIFA Peace Prize.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455704
Теги:
ФИФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  