ГКНБ выявил случаи радикализации подростков через интернет

По данным ГКНБ, за последние шесть месяцев выявлено несколько фактов радикализации подростков через интернет-ресурсы. Часть несовершеннолетних была задержана на стадии подготовки террористического акта после изучения инструкций по изготовлению взрывчатых устройств, другие на стадии их изготовления. Подобные явления представляют угрозу общественной стабильности и национальной безопасности.

В ведомстве отмечают, что интернет наряду с возможностями для обучения и общения используется злоумышленниками для вовлечения подростков в радикальные идеи, включая идеологии терроризма и экстремизма.

По информации спецслужбы, дистанционная радикализация происходит постепенно: через социальные сети, мессенджеры и сайты несовершеннолетних убеждают принять взгляды, оправдывающие насилие и нарушение закона, что в итоге приводит к изменению мировоззрения.

В отдельных случаях подростков обучают изготовлению самодельных взрывных устройств, а также склоняют к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. В Кыргызской Республике такие действия, равно как и подготовка к ним, относятся к тяжким преступлениям и влекут уголовную ответственность.

В ГКНБ подчеркивают, что вовлечение зачастую происходит незаметно через дружеское общение, манипуляции, психологическое давление и ложные обещания. Подобное влияние разрушительно отражается прежде всего на самом несовершеннолетнем: он может потерять связь с реальностью, попасть под влияние преступных групп и поставить под угрозу свое будущее.

Родителям рекомендуют обращать внимание на тревожные изменения в поведении детей, в том числе:

резкую замкнутость и изменения в поведении;

отдаление от семьи и друзей;

проявление агрессивных или радикальных религиозных взглядов;

скрытые контакты с незнакомыми лицами в интернете;

интерес к сомнительным сайтам и закрытым онлайн-группам;

агрессию по отношению к близким;

оправдание насилия или противоправных действий.

Ведомство призывает родителей уделять внимание онлайн-активности подростков, поддерживать открытый диалог и осуществлять разумный контроль их интернет-среды.

В случае выявления тревожных признаков граждан призывают незамедлительно обращаться в территориальные подразделения ГКНБ.