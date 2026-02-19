Погода
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 1,2 млн сомов

220  0
Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка Т.О. Она просила принять меры в отношении гражданки З.К., которая под предлогом доставки спортивных товаров из Турции обманным путем завладела денежными средствами в размере 1 млн 200 тыс. сомов и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка З.К. 1993 года рождения. Она водворена в ИВС.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемой или располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0 (700) 21-00-24, 0 (551) 90-00-59 или 102.


Теги:
задержание, мошенничество, Турция, Бишкек, товары
