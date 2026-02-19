Погода
Пресечена перевозка контрафактных сигарет в Ысык-Атинском районе

221  0
Сотрудники Государственной налоговой службы при проведении рейдового налогового контроля в селе Бирдик Ысык-Атинского района Чуйской области выявили сигареты без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе рейда было выявлено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter, осуществлявшее перегрузку табачной продукции в другое автотранспортное средство.

В ходе проверки установлено, что в указанном транспортном средстве находились сигареты марок ORIS и ZUMERRET без акцизных марок в количестве 21 тыс. 900 пачек.

В результате по данному факту составлены соответствующие акты и будут приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Также автотранспортное средство было водворено на специализированную штрафную стоянку до выяснения обстоятельств.


Теги:
ГНС, табак, Чуйская область
