Жанарбеку Акаеву напомнили, что цена ошибки в Оше - это сотни тысяч жизней

- Карыпбай кызы Толгонай
Назначение теперь уже бывшего депутата ЖК Жанарбека Акаева на пост мэра города Ош стало одним из самых обсуждаемых политических событий за эти два дня. Фигура яркого парламентария и бывшего журналиста в роли главы южной столицы вызывает неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Главный вопрос, который стоит на повестке, сможет ли публичный политик трансформироваться в эффективного хозяйственника? Способен ли политик, привыкший только критиковать, справиться с суровой реальностью тендерных процедур и изношенных теплосетей? Своим видением ситуации и анализом рисков поделилась у себя на странице в соцсети политолог Асель Омуракунова:

"Такое впечатление, что Жанар Акаев на ура поехал в Ош. Типа "по ходу разберусь". Для меня, признаться, его назначение стало неожиданной новостью. Вот почему:

Во-первых, если судить по его журналистской и последующей депутатской деятельности, он политик яркий, импульсивный, эмоциональный, склонный к резкой реакции и чувствительный к критике. В публичной политике это может работать на узнаваемость. Но муниципальное управление - это не парламентская трибуна. Это постоянные конфликты интересов, бюджетные ограничения, аппаратное давление и необходимость ежедневно вести сложные переговоры. В такой среде избыточная эмоциональность становится не стилем, а управленческим риском.

Во-вторых, отсутствие опыта муниципальной и системной исполнительной работы. Город республиканского значения это очень сложный организм: бюджет, инфраструктура, тендерные процедуры, коммунальные кризисы, кадровая политика. Здесь важна не только политическая воля, но и понимание регламентов, управленческой логики и аппаратной дисциплины. Без этого неизбежно растет вероятность просчетов, особенно на старте.

В-третьих, фактор сравнения. Любой новый мэр будет сопоставляться с предшественником, у которого уже сформирован образ эффективного хозяйственника и достаточно высокий уровень общественного доверия. На этом фоне новому руководителю придется начинать с позиции завышенных ожиданий и скепсиса одновременно. Это крайне сложная стартовая конфигурация. Одного PRа тут недостаточно.

И дело здесь не в личных симпатиях или антипатиях. Речь о другом: управление крупным городом это не пространство для политического взросления "по ходу дела". Это зона высокой ответственности, где цена ошибки измеряется качеством жизни сотен тысяч людей".


Ош, Жанарбек Акаев
