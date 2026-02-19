Жанарбеку Акаеву напомнили, что цена ошибки в Оше - это сотни тысяч жизней

Назначение теперь уже бывшего депутата ЖК Жанарбека Акаева на пост мэра города Ош стало одним из самых обсуждаемых политических событий за эти два дня. Фигура яркого парламентария и бывшего журналиста в роли главы южной столицы вызывает неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Главный вопрос, который стоит на повестке, сможет ли публичный политик трансформироваться в эффективного хозяйственника? Способен ли политик, привыкший только критиковать, справиться с суровой реальностью тендерных процедур и изношенных теплосетей? Своим видением ситуации и анализом рисков поделилась у себя на странице в соцсети политолог Асель Омуракунова:

"Такое впечатление, что Жанар Акаев на ура поехал в Ош. Типа "по ходу разберусь". Для меня, признаться, его назначение стало неожиданной новостью. Вот почему:

Во-первых, если судить по его журналистской и последующей депутатской деятельности, он политик яркий, импульсивный, эмоциональный, склонный к резкой реакции и чувствительный к критике. В публичной политике это может работать на узнаваемость. Но муниципальное управление - это не парламентская трибуна. Это постоянные конфликты интересов, бюджетные ограничения, аппаратное давление и необходимость ежедневно вести сложные переговоры. В такой среде избыточная эмоциональность становится не стилем, а управленческим риском.

Во-вторых, отсутствие опыта муниципальной и системной исполнительной работы. Город республиканского значения это очень сложный организм: бюджет, инфраструктура, тендерные процедуры, коммунальные кризисы, кадровая политика. Здесь важна не только политическая воля, но и понимание регламентов, управленческой логики и аппаратной дисциплины. Без этого неизбежно растет вероятность просчетов, особенно на старте.

В-третьих, фактор сравнения. Любой новый мэр будет сопоставляться с предшественником, у которого уже сформирован образ эффективного хозяйственника и достаточно высокий уровень общественного доверия. На этом фоне новому руководителю придется начинать с позиции завышенных ожиданий и скепсиса одновременно. Это крайне сложная стартовая конфигурация. Одного PRа тут недостаточно.

И дело здесь не в личных симпатиях или антипатиях. Речь о другом: управление крупным городом это не пространство для политического взросления "по ходу дела". Это зона высокой ответственности, где цена ошибки измеряется качеством жизни сотен тысяч людей".