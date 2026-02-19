Погода
Место Жанарбека Акаева в Жогорку Кенеше занял Таалайбек Сарыбашов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 19 февраля на своем заседании приняла постановление о передаче вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 8 Таалайбеку Сарыбашову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакантное место образовалось после досрочного прекращения полномочий Жанарбека Акаева.

Таалайбек Сарыбашов зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша. Ему вручены удостоверение установленного образца и нагрудный знак депутата.

Отметим, что Жанарбек Акаев назначен мэром города Ош.

Ранее Таалайбек Сарыбашов занимал должность ошского градоначальника в 2018–2021 годах.


Теги:
назначение, Жанарбек Акаев, Жогорку Кенеш, Таалайбек Сарыбашов, Депутат
