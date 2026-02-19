Алтынкен объявляет конкурс на оказание транспортных услуг

ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке золотосодержащего концентрата.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующие разрешительные документы и соответствующий опыт работы.
Участникам необходимо предоставить следующий пакет документов:
Документы принимаются до 23 февраля 2026 года включительно.
Заявку на участие и пакет документов направить на электронную почту:atkbjyx@gmail.com
По организационным вопросам обращаться с 08:00 до 17:00: (+996 708) 001 007 (Калыс)
ОсОО "Алтынкен" оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие требованиям конкурса.