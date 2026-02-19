Алтынкен объявляет конкурс на оказание транспортных услуг

ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке золотосодержащего концентрата.

Предмет конкурса

Перевозка золотосодержащего концентрата в объёме 33 000 СМТ.

Маршрут перевозки

Пункт погрузки: склад ЗИФ, рудник Талдыбулак, г. Орловка Пункт выгрузки: склад концентрата, г. Кемин

Требования к участникам

К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующие разрешительные документы и соответствующий опыт работы.

Участникам необходимо предоставить следующий пакет документов:

свидетельство о государственной регистрации (патент) устав компании разрешительные документы на осуществление деятельности сертификаты (при наличии) справку из УГНС об отсутствии задолженности иные документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию

Срок подачи заявок

Документы принимаются до 23 февраля 2026 года включительно.

Порядок подачи документов

Заявку на участие и пакет документов направить на электронную почту:atkbjyx@gmail.com

Контактная информация

По организационным вопросам обращаться с 08:00 до 17:00: (+996 708) 001 007 (Калыс)

ОсОО "Алтынкен" оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие требованиям конкурса.