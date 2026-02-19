Чемпионат Кыргызстана по самбо стартовал в Бишкеке

В столице Кыргызстана стартовал национальный чемпионат по спортивному и боевому самбо. Турнир проходит во Дворец спорта имени Каба уулу Кожомкула и собрал 320 спортсменов из всех регионов страны.

В церемонии открытия принял участие заместитель директора Госагентства по физической культуре и спорту Бузурман Багышбеков, а также представители федераций и тренерского корпуса.

В первый день спортсмены борются в весовых категориях 58, 71, 88 и 98 кг.

Соревнования продлятся до 19 февраля, по итогам которых будет сформирован состав сборной для участия в международных стартах.