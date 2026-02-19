Граждане КР могут онлайн заменить загранпаспорт через приложение "Тундук"

Государственное учреждение "Кызмат" сообщило о запуске новой цифровой услуги: граждане Кыргызстана теперь могут подать заявление на обмен общегражданского паспорта образца 2020 года через мобильное приложение "Тундук".
Услуга предоставляется в обычном порядке, срок изготовления паспорта составляет 18 рабочих дней.
Через приложение заявление можно подать по следующим основаниям:
истечение срока действия паспорта или по желанию гражданина;
изменение персональных данных;
порча документа;
утрата общегражданского паспорта.
При оформлении заявления доступна возможность изменить транслитерацию фамилии, имени и отчества на латинице.
Согласно пункту 9 Положения об общегражданском паспорте образца 2025 года, утвержденного постановлением Кабмина от 20 августа 2025 года № 508, отчество указывается при наличии и по желанию гражданина. При подаче заявления заявитель самостоятельно выбирает, указывать его или нет. При этом в ID-карте отчество при наличии указывается обязательно.
Сервис также предусматривает современные цифровые возможности. При подаче заявления на обмен ID-карты или загранпаспорта можно:
загрузить фотографию с мобильного телефона;
сделать фото непосредственно в приложении;
загрузить снимок, сделанный в ЦОН, с помощью уникального штрихкода (фотографирование в ЦОН бесплатно).
Требования к фотографии соответствуют международным стандартам ИКАО: лицо должно быть с нейтральным выражением, взгляд направлен прямо в объектив, допускается легкая улыбка. Съемка проводится без головных уборов, за исключением платка, не закрывающего овал лица. Фото должно быть цветным, на белом фоне, размером 35×45 мм и сделано не позднее чем за шесть месяцев до подачи заявления.
При фотографировании в очках оправа не должна закрывать глаза, а стекла создавать блики. Допускается съемка в очках с затемненными линзами для лиц с нарушениями зрения. Одежда повседневная или деловая.
Для подачи заявления необходима действующая электронная облачная подпись, проверить ее наличие можно в личном кабинете приложения "Түндүк".
В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться в колл-центр по номеру 119 (звонок бесплатный).