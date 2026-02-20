Футбол в КР переходит на международные стандарты качества ISO 9001

В Национальной академии Кыргызского футбольного союза завершился интенсивный четырехдневный семинар по внедрению международного стандарта ISO 9001. Обучение прошли 21 руководитель структурных подразделений организации в рамках масштабной подготовки к запуску системы менеджмента качества.

Применение стандарта ISO 9001 направлено на коренную оптимизацию внутренних процессов и внедрение современного риск-ориентированного подхода в управлении футболом. Ожидается, что переход на новые регламенты значительно повысит эффективность работы организации и обеспечит стабильность всех административных процедур.

Программа обучения завершилась обязательным письменным тестированием для проверки усвоенных знаний. Специалисты, показавшие высокие результаты, в ближайшее время получат персональные сертификаты, подтверждающие их квалификацию в области управления качеством.