Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Футбол в КР переходит на международные стандарты качества ISO 9001

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальной академии Кыргызского футбольного союза завершился интенсивный четырехдневный семинар по внедрению международного стандарта ISO 9001. Обучение прошли 21 руководитель структурных подразделений организации в рамках масштабной подготовки к запуску системы менеджмента качества.

Применение стандарта ISO 9001 направлено на коренную оптимизацию внутренних процессов и внедрение современного риск-ориентированного подхода в управлении футболом. Ожидается, что переход на новые регламенты значительно повысит эффективность работы организации и обеспечит стабильность всех административных процедур.

Программа обучения завершилась обязательным письменным тестированием для проверки усвоенных знаний. Специалисты, показавшие высокие результаты, в ближайшее время получат персональные сертификаты, подтверждающие их квалификацию в области управления качеством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455730
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  