Контроль за реализацией мяса на рынках Бишкека продолжается, - Минсельхоз

На территориях столичных рынков "Аламедин", "Орто-Сай" и "Дордой-Дыйкан" точки оптовой продажи мяса продолжают функционировать в обычном графике. Торговля начинается в 5:00–6:00 утра и обеспечивает жителей города и предпринимателей проверенной продукцией. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза КР.

Вся поступающая на прилавки мясная продукция проходит обязательный ветеринарный осмотр. Перед выдачей разрешения на реализацию специалисты лабораторий на местах тщательно проверяют регион происхождения товара и наличие всех необходимых сопроводительных документов.

Такие меры приняты для обеспечения безопасности населения и предотвращения продажи продукции низкого качества. На рынках города ведется постоянная работа по соблюдению установленных санитарно-ветеринарных норм.