"Барс" сыграл вничью с вице-чемпионом Грузии на сборах в Турции

Футбольный клуб "Барс" из Каракола провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником кыргызстанской команды стал действующий вице-чемпион Грузии - Динамо Батуми.

Встреча завершилась результативной ничьей - 1:1. Караколцы продемонстрировали организованную игру в обороне и высокую самоотдачу на протяжении всего матча, противостоя одному из сильнейших клубов грузинского чемпионата.

Счет был открыт во втором тайме. Единственный гол "Барса" забил лучший футзалист Суперлиги Кыргызстана 2025 года Айдар Абдыжалил уулу, который отличился точным ударом после быстрой атаки. Для игрока этот мяч стал важным подтверждением его формы и адаптации к футбольному формату на большом поле.

Грузинская команда сумела отыграться ближе к концовке встречи, реализовав один из своих моментов. Тем не менее, "Барс" сумел сохранить ничейный результат, грамотно действуя в заключительные минуты матча.

Контрольная игра прошла в интенсивном темпе и стала важным этапом подготовки караколцев к предстоящему сезону. Тренерский штаб получил возможность оценить физическое состояние игроков, тактическую дисциплину и взаимодействие между линиями.

Учебно-тренировочные сборы в Турции являются ключевой частью предсезонной подготовки "Барса", где команда проводит спарринги с зарубежными клубами и наигрывает оптимальный состав перед стартом официальных турниров.


Теги:
футбол, Кыргызстан
