Пакьяо проведет выставочный бой с Проводниковым в Лас-Вегасе

Легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Manny Pacquiao вернется на ринг 18 апреля. 47-летний филиппинец проведет 10-раундовый выставочный поединок в полусреднем весе против бывшего чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе Ruslan Provodnikov.

Бой состоится на арене Thomas & Mack Center в Las Vegas - городе, где Пакьяо провел множество знаковых поединков своей карьеры.

В официальном заявлении Пакьяо отметил, что возвращение в Лас-Вегас имеет для него особое значение, и он намерен подарить болельщикам зрелищный вечер бокса. По словам организаторов, событие будет оформлено как полноценное шоу мирового уровня.

Проводников, известный своим агрессивным стилем и выносливостью, в прошлом владел чемпионским титулом в категории до 63,5 кг и прославился бескомпромиссными боями. Несмотря на статус выставочного поединка, ожидается, что встреча пройдет в конкурентной атмосфере, учитывая характер обоих спортсменов.

Поединок станет одним из заметных боксерских событий весны и привлечет внимание поклонников по всему миру.