"Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака до 2030 года

- Самуэль Деди Ирие
Лондонский "Арсенал" официально объявил о пролонгации соглашения с одним из своих ключевых лидеров - Букайо Сака. Новый контракт рассчитан на пять лет и будет действовать до лета 2031 года (или 2030-го, в зависимости от даты отсчета).

По данным британских инсайдеров, 24-летний вингер закрепил за собой статус самого высокооплачиваемого игрока "канониров" - его обновленная зарплата превысит 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Стороны решили не дожидаться истечения предыдущего контракта и заблаговременно согласовали долгосрочные условия.

В интервью официальному сайту клуба Сака подчеркнул свои амбиции:

"Я чувствую огромную радость. Это особенный момент для меня и моей семьи. Я хочу выигрывать здесь трофеи и вписать свое имя в историю клуба".

Интересно, что накануне официального пресс-релиза футболист оригинально подтвердил сделку. Празднуя гол в ворота "Вулверхэмптона", Сака изобразил жест подписания контракта. Тот матч завершился вничью (2:2), а для самого Букайо забитый мяч стал особенно важным, так как прервал его 15-матчевую безголевую серию.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в последних турах вынужденно использует Сака на позиции атакующего полузащитника из-за кадровых проблем в центре поля. Удержание своего воспитанника подтверждает стратегию лондонцев по сохранению костяка команды для борьбы за титулы в ближайшие годы.


Великобритания, футбол
