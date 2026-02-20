Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

УЕФА назвала лучших игроков первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

145  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

УЕФА официально представила символическую сборную недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей раунда плей-офф. Главным героем тура стал вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон. Футболист оформил покер, забив четыре мяча (два из которых - с пенальти) в разгромном матче против "Карабаха", завершившемся со счетом 6:1. Благодаря этому перформансу Гордон не только попал в команду недели, но и был признан лучшим игроком игрового круга.

Также место в сборной заслужил полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ. Его вклад в волевую победу над "Монако" (3:2) стал решающим: игрок отметился дублем и записал на свой счет результативную передачу.

Помимо признанных лидеров, в список лучших вошли представители "Галатасарая" и дортмундской "Боруссии". Особое внимание эксперты уделили игрокам "Брюгге" и норвежского "Будё-Глимт", чьи результативные действия и ключевые передачи помогли их командам добиться важных результатов в плей-офф. Данный состав символической сборной подчеркивает высокую результативность стартовых матчей на вылет и доминирование атакующих игроков в нынешнем розыгрыше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455749
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  