УЕФА назвала лучших игроков первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА официально представила символическую сборную недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей раунда плей-офф. Главным героем тура стал вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон. Футболист оформил покер, забив четыре мяча (два из которых - с пенальти) в разгромном матче против "Карабаха", завершившемся со счетом 6:1. Благодаря этому перформансу Гордон не только попал в команду недели, но и был признан лучшим игроком игрового круга.

Также место в сборной заслужил полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ. Его вклад в волевую победу над "Монако" (3:2) стал решающим: игрок отметился дублем и записал на свой счет результативную передачу.

Помимо признанных лидеров, в список лучших вошли представители "Галатасарая" и дортмундской "Боруссии". Особое внимание эксперты уделили игрокам "Брюгге" и норвежского "Будё-Глимт", чьи результативные действия и ключевые передачи помогли их командам добиться важных результатов в плей-офф. Данный состав символической сборной подчеркивает высокую результативность стартовых матчей на вылет и доминирование атакующих игроков в нынешнем розыгрыше.