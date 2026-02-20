Погода
Бишкекчан приглашают освоить строительные профессии бесплатно

- Назгуль Абдыразакова
Профессиональный лицей № 4 города Бишкек объявил набор на бесплатное профессиональное обучение для граждан от 18 до 35 лет, не имеющих работы и диплома об образовании. Программа реализуется при поддержке мэрии и предусматривает дальнейшее трудоустройство выпускников. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Обучение направлено на получение востребованных строительных специальностей и сочетает теоретическую и практическую подготовку. Курсы краткосрочные, продолжительностью 3 месяца, по окончании выдается сертификат. Для слушателей, проживающих далеко, предусмотрена компенсация транспортных расходов.

Мэрия Бишкека содействует трудоустройству выпускников. В частности, после завершения обучения возможно трудоустройство в муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт". Предприятию требуются электромеханики технического обслуживания с заработной платой в среднем от 50 000 сомов и выше, а также электромеханики аварийного обслуживания с заработной платой в среднем от 40 000 сомов.

В рамках отдельного проекта лицей также проводит бесплатное трехмесячное обучение по следующим профессиям:

электрогазосварщик

сантехник

электромеханик лифтов

штукатур

каменщик

отделочник

мебельщик

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 0312 31-86-35, 31-87-34


