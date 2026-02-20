В Кыргызстане совершенствуют законодательство об охране труда

Комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша провёл парламентские слушания по проекту закона Кыргызской Республики "Об охране труда". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, местных сообществ, неправительственных организаций и гражданского общества.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов. По его словам, документ направлен на создание безопасных и здоровых условий труда, предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также повышение эффективности системы охраны труда на уровне предприятий и государства.

Председатель комитета Гулсункан Жунушалиева подняла вопросы разрешения трудовых споров в суде и защиты персональных данных при использовании электронных систем учета граждан. Докладчик сообщил, что в настоящее время разрабатывается электронная система "Жумуш.гов", которая обеспечит повышенную защиту персональных данных.

Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил необходимость повышения квалификации кадров как в государственных органах, так и в частных организациях. Токтобубу Ашымбаева предложила усилить работу инспекторов труда для эффективной защиты прав работников и своевременного выявления нарушений.

Представители государственных органов, гражданского общества и профсоюзов подчеркнули необходимость чёткого определения уполномоченных органов, ответственных за контроль исполнения закона.

Также участники обсудили формирование культуры охраны труда, улучшение статистики производственного травматизма, усиление профилактических мер и совершенствование механизмов внутреннего контроля на предприятиях.