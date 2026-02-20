Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

В Кыргызстане совершенствуют законодательство об охране труда

217  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша провёл парламентские слушания по проекту закона Кыргызской Республики "Об охране труда". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, местных сообществ, неправительственных организаций и гражданского общества.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов. По его словам, документ направлен на создание безопасных и здоровых условий труда, предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также повышение эффективности системы охраны труда на уровне предприятий и государства.

Председатель комитета Гулсункан Жунушалиева подняла вопросы разрешения трудовых споров в суде и защиты персональных данных при использовании электронных систем учета граждан. Докладчик сообщил, что в настоящее время разрабатывается электронная система "Жумуш.гов", которая обеспечит повышенную защиту персональных данных.

Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил необходимость повышения квалификации кадров как в государственных органах, так и в частных организациях. Токтобубу Ашымбаева предложила усилить работу инспекторов труда для эффективной защиты прав работников и своевременного выявления нарушений.

Представители государственных органов, гражданского общества и профсоюзов подчеркнули необходимость чёткого определения уполномоченных органов, ответственных за контроль исполнения закона.

Также участники обсудили формирование культуры охраны труда, улучшение статистики производственного травматизма, усиление профилактических мер и совершенствование механизмов внутреннего контроля на предприятиях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455754
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  