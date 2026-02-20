Минздрав КР и ПРООН обсудили модернизацию системы здравоохранения

Министр здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов провёл встречу с постоянным представителем Программа развития ООН в Кыргызской Республике Александрой Соловьевой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества с учётом приоритетов развития системы здравоохранения Кыргызстана до 2030 года. Особое внимание уделено институциональному укреплению отрасли, развитию кадрового потенциала, цифровизации медицинских услуг и повышению устойчивости национальной системы здравоохранения.

Одним из центральных вопросов стало развитие механизмов закупок лекарственных средств и медицинских изделий через систему ООН. Обсуждены дальнейшие шаги по централизованным закупкам, направленным на обеспечение доступа к качественным препаратам по оптимальным ценам, а также повышение прозрачности и эффективности закупочных процедур. Отмечен прогресс в реализации ранее достигнутых договорённостей и формировании перечней лекарственных средств и медизделий.

Министр выразил благодарность ПРООН за вклад в реализацию противотуберкулёзных программ и поддержку реформ здравоохранения, подчеркнув важность использования международных механизмов закупок для эффективного использования государственных ресурсов.

Также рассмотрены вопросы переходного этапа реализации гранта Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Отмечено, что в следующем грантовом цикле Министерство здравоохранения рассматривается в качестве основного получателя гранта. Ведётся работа по обеспечению последовательного перехода функций и укреплению национального потенциала управления программами.

Отдельное внимание уделено подготовке заявки на новый грантовый цикл и обеспечению устойчивости программ, включая сохранение доступа уязвимых групп населения к диагностике и лечению.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнёрства, направленного на развитие современной и эффективной системы здравоохранения Кыргызстана.