Новый глава ГКНБ анонсировал полную деполитизацию ведомства

Органы национальной безопасности Кыргызстана должны быть свободны от влияния политических партий и идеологий. Такое заявление сделал председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в беседе с корреспондентом VB.KG.

Шабданбеков отметил, что реформа предполагает приоритет профессионализма над политической лояльностью. Комитет намерен полностью искоренить назначения по региональному признаку.

"Система неуклонно уходит от логики географии к логике компетенций", - подчеркнул глава ГКНБ, добавив, что это единственный путь к созданию зрелой модели государства.


URL: https://www.vb.kg/455760
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
