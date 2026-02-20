Новый глава ГКНБ анонсировал полную деполитизацию ведомства

Органы национальной безопасности Кыргызстана должны быть свободны от влияния политических партий и идеологий. Такое заявление сделал председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в беседе с корреспондентом VB.KG.

Шабданбеков отметил, что реформа предполагает приоритет профессионализма над политической лояльностью. Комитет намерен полностью искоренить назначения по региональному признаку.

"Система неуклонно уходит от логики географии к логике компетенций", - подчеркнул глава ГКНБ, добавив, что это единственный путь к созданию зрелой модели государства.