Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков прокомментировал вопрос блокировки TikTok и мониторинга интернет-пространства. В интервью изданию VB.KG он заявил, что ни одна цифровая платформа не может быть важнее нравственного и психического здоровья подрастающего поколения.

Глава комитета подчеркнул, что мониторинг соцсетей ведется для выявления пропаганды наркотиков, насилия и экстремистских идей. Относительно TikTok Шабданбеков отметил, что решение о блокировке было принято из-за контента, "не соответствующего кыргызскому менталитету" и вредящего развитию детей. ГКНБ продолжит пресекать распространение деструктивной информации в сети.