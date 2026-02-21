Миротворческий контингент и 17 миллиардов долларов направят в Газу

В секторе Газа планируется развернуть беспрецедентную по масштабам программу восстановления, общая стоимость которой может достичь 70 миллиардов долларов. На первом заседании международного "Совета мира" было объявлено, что на первоначальном этапе в фонд реконструкции анклава уже привлечено 7 миллиардов долларов от группы стран-доноров, включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Катар и ОАЭ. Соединенные Штаты намерены дополнить этот фонд взносом в размере 10 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Помимо финансовой помощи, в анклав планируется направить Международные силы стабилизации, состоящие из нескольких тысяч миротворцев. Этот контингент должен обеспечить безопасность и порядок в Газе сразу после разоружения боевых формирований и вывода израильских войск. В реализации программы также примут участие международные организации: ООН выделит 2 миллиарда долларов на гуманитарные нужды, а ФИФА профинансирует строительство футбольной инфраструктуры на сумму 75 миллионов долларов.

Несмотря на внушительные цифры, инициатива сталкивается со сложностями: в составе управляющего совета пока отсутствуют представители Палестины и ряда западных государств. Тем не менее, организаторы планируют сделать этот проект основной платформой для долгосрочной стабилизации региона.