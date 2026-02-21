Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.30 - 103.30

Ветеринарный контроль в КР переводят на геоинформационную систему "СУМО"

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане запускают цифровую систему мониторинга сибирской язвы и особо опасных заболеваний животных. Ветеринарная служба при Минсельхозе республики объявила о начале реализации проекта ГИС "СУМО" - геоинформационной системы, которая позволит в режиме реального времени отслеживать эпизоотическую ситуацию по всей стране.

Разработкой программного комплекса занимается госучреждение "АгроСмарт". Новая система представляет собой интерактивную карту, на которой будут отмечены все исторические и активные очаги сибирской язвы, места утилизации биологических отходов и объекты ветеринарной инфраструктуры. Это позволит специалистам отойти от бумажных архивов и визуализировать санитарное состояние каждой области на единой цифровой платформе.

Помимо учета очагов, функционал ГИС "СУМО" включает автоматическое оповещение ответственных служб при фиксации новых угроз, а также формирование централизованной базы данных для глубокой аналитики. Проект интегрируют с другими государственными информационными системами, что обеспечит полную прозрачность ветеринарного надзора. Ожидается, что цифровизация отрасли не только ускорит реакцию на возможные вспышки болезней, но и существенно усилит биологическую безопасность Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455764
Теги:
Минсельхоз, сибирская язва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  