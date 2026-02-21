Ветеринарный контроль в КР переводят на геоинформационную систему "СУМО"

В Кыргызстане запускают цифровую систему мониторинга сибирской язвы и особо опасных заболеваний животных. Ветеринарная служба при Минсельхозе республики объявила о начале реализации проекта ГИС "СУМО" - геоинформационной системы, которая позволит в режиме реального времени отслеживать эпизоотическую ситуацию по всей стране.

Разработкой программного комплекса занимается госучреждение "АгроСмарт". Новая система представляет собой интерактивную карту, на которой будут отмечены все исторические и активные очаги сибирской язвы, места утилизации биологических отходов и объекты ветеринарной инфраструктуры. Это позволит специалистам отойти от бумажных архивов и визуализировать санитарное состояние каждой области на единой цифровой платформе.

Помимо учета очагов, функционал ГИС "СУМО" включает автоматическое оповещение ответственных служб при фиксации новых угроз, а также формирование централизованной базы данных для глубокой аналитики. Проект интегрируют с другими государственными информационными системами, что обеспечит полную прозрачность ветеринарного надзора. Ожидается, что цифровизация отрасли не только ускорит реакцию на возможные вспышки болезней, но и существенно усилит биологическую безопасность Кыргызстана.