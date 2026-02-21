В Турция 19 февраля был задержан журналист и шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди. Его доставили в центр временного содержания для иностранцев под Стамбулом, после чего депортировали. По информации РБК, официальных разъяснений причин турецкая сторона не представила. Итальянское внешнеполитическое ведомство подтвердило консульский контакт и возвращение журналиста.

Примечательно, что задержание совпало по времени с публикацией на портале kz24.news интервью, посвящённого его критике XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д"Ампеццо. В беседе с казахстанским изданием итальянский журналист Андреа Лучиди дал развернутую оценку современному олимпийскому движению, затронув вопросы политического влияния, возможной избирательности антидопинговых процедур и высокой стоимости участия в Играх для зрителей.

Политический контекст Олимпиады

Развивая свою оценку Игр-2026, Лучиди отдельно остановился на практике допуска спортсменов к соревнованиям. По его мнению, решения Международный олимпийский комитет в отношении разных стран демонстрируют различия в подходах, которые трудно объяснить исключительно спортивными критериями.

В интервью он прямо заявил: "Олимпийские игры сегодня полностью политизированы", указав на двойные стандарты в отношении российских и белорусских спортсменов при одновременном допуске атлетов из других государств, вовлечённых в вооружённые конфликты. В частности, он обращал внимание на то, что, по позиции МОК, израильских спортсменов не следует отождествлять с действиями их правительства, даже если среди членов делегации есть бывшие военнослужащие.

Как сообщил изданию kz24.news итальянский журналист, принцип равных условий для атлетов оказывается под давлением политической конъюнктуры. В результате формируется ощущение двойных стандартов, что напрямую отражается на доверии к институтам олимпийского движения и к декларируемому принципу равных возможностей.

Антидопинговый вопрос

Отдельное внимание в интервью было уделено антидопинговой системе. В качестве примера журналист привёл ситуацию с итальянской биатлонисткой Ребекка Пасслер, чья внесоревновательная проба перед стартом Олимпиады показала наличие запрещённого препарата. Спортсменка подала апелляцию, объяснив результат тем, что употребляла шоколадную пасту из одной банки с матерью, проходившей лечение и принимавшей летрозол; после рассмотрения этих объяснений её вернули в состав сборной.

Одновременно, как отмечается в интервью, спортсменов из Казахстана до начала Игр предупредили о дополнительной допинг-проверке, включая принудительный досмотр багажа в аэропорту Милана и других городов. Этот эпизод был приведён в качестве примера различий в подходах к контролю. Доверие к антидопинговой политике возможно лишь при последовательном и одинаковом применении регламентов, иначе неизбежно возникает ощущение избирательности и сомнения в честности критериев.

Экономика Олимпиады

Касаясь финансовой стороны Игр-2026, Андреа Лучиди привёл конкретные цифры. В Ливиньо, где он работал во время Олимпиады, стоимость проживания в отдельных отелях доходила до 1000 евро за ночь, а билет на церемонию открытия в среднем стоил около 500 евро. Эти показатели он сопоставил со средней заработной платой в Италии, которая составляет примерно 1400 евро в месяц, а также с расходами на аренду жилья, достигающими в крупных городах 800–1200 евро.

В таком соотношении, по его словам, становится очевидным, что присутствие на Играх в качестве зрителя оказывается недоступным для значительной части граждан Италии. По оценке журналиста, подобная модель делает крупные спортивные события всё более ориентированными на платёжеспособную аудиторию и корпоративный сегмент, что объективно сужает круг людей, способных участвовать в них не через экран, а непосредственно на спортивных аренах.

Оценка состояния олимпийского движения

В совокупности Андреа Лучиди обозначил три взаимосвязанных тенденции: политическое влияние на решения, вопросы к единообразию антидопинговых процедур и рост финансового барьера для зрителей. В его интерпретации это признаки изменения самой модели олимпийского движения.

А формула "О спорт, ты - мир" сегодня всё чаще звучит как историческая декларация. Реальность крупных международных соревнований, по оценке собеседника kz24.news, определяется уже не только результатами на аренах, но и решениями за их пределами.