Узбекистан вводит двойной налог за нерациональное использование воды

- Светлана Лаптева
С 2027 года в Узбекистане вводится новая система налогообложения за пользование водными ресурсами, которая ощутимо ударит по кошельку неэффективных собственников. Для предпринимателей, которые откажутся от установки современных приборов учета и водосберегающих систем, налоговая ставка вырастет сразу в два раза.

Особое внимание уделяется тем отраслям, где потребление воды наиболее масштабно. В частности, хозяйства, специализирующиеся на выращивании риса и разведении рыбы, обязаны будут оснастить точки входа и выхода ресурса "умными" датчиками. Цифровой контроль позволит видеть реальную картину расхода, а игнорирование этого требования повлечет за собой двукратное увеличение налога.

Государство намерено применять дифференцированный подход в зависимости от условий региона. В зонах с дефицитом воды фермеры могут рассчитывать на поддержку: внедрение водосберегающих технологий здесь будет поощряться повышенными субсидиями. В то же время в благополучных по водоснабжению районах отсутствие современных технологий орошения станет поводом для применения повышающего коэффициента к налогу.


